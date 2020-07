Kiel

Das Wasser war seit Freitagmorgen eingeströmt, das Becken gut gefüllt. Die Baudezernentin sprach von einem "historischen Moment", bevor sie mit Erichsen zwei rot-weiße Ketten von einem Zaun vor den Stufen löste.

"Die Stadt Kiel hat lange gewartet, aber vor allem die Gesellschaft und die Gewerbetreibenden haben lange gewartet", sagte die Stadträtin. Jetzt genieße die Verwaltung, dass das 18,7-Millionen-Bauprojekt zum Abschluss kommt. "Wir wollen alle Schritte bis dahin dokumentieren", sagte Grondke.

Bis zur Fertigstellung dauert es noch

Und damit war bereits klar, dass es am Freitag natürlich bei der Teileröffnung bleibt: "Am 10. August werden die Busse hier fahren", stellte Grondke in Aussicht. Dafür wolle sie sich verwenden. Doch damit ist das gesamte Holsten-Fleet noch nicht zum Abschluss gebracht.

Tiefbauamtsleiter Peter Bender musste nämlich erläutern, dass an der Fleet-Ecke zur Kehdenstraße die letzten Beete ebenfalls erst im August fertig werden. Auch die Ecke am Ahlmannhaus könne erst fertiggestellt werden, wenn die Fassade dort zum Abschluss gebracht wurde.

Dennoch sollte am Freitag erst einmal Jubel herrschen: "Meiner Meinung nach ist es sehr gelungen", lobte Grondke das Fleet. Besonders die Beete hätten es ihr angetan, gab sie mit schweifendem Blick zu. Ihre roten Gummistiefel, in denen die Dezernentin ins Becken stieg, konnten sie allerdings nur wenige Zentimeter vor dem Wasser schützen, am Einstieg ist das Becken flach.

Kritik und Investitionen zum Projekt

Auch Kritik schwappte in den vergangenen Jahren immer wieder über das aus dem dänischen Aarhus inspirierte Riesenprojekt. Es beeinträchtigte den Verkehr in der Innenstadt stark und hielt mutmaßlich einige Flaneure aus der Altstadt fern.

Vor einem Jahr stellte die Stadt aber auch bereits die These auf, dass insgesamt 100 Millionen Investitionen in der Kieler Innenstadt nur aufgrund des Fleets getätigt wurden. Grondke hoffte, dass die Kritiker nun nach der Fertigstellung reihenweise verstummen. Kiel habe sich etwas getraut.

Nun sollen die Kieler nicht nur ihren Cappuccino am ersten Becken, sondern bald auch am zweiten schlürfen können, wie es Oberbürgermeister Ulf Kämpfer so häufig angekündigt hatte. Während Tiefbauamtsleiter Peter Bender weiter die Daumen für gutes Wetter drückt, um die Epoxidharze auf die Fahrbahn aufbringen zu können, und auf die Wasserspieltechnik aus Frankreich wartet, sinniert Grondke bereits: "Die Kieler werden das lieben."

Zahlen und Fakten Das Holsten-Fleet in Zahlen - Bis zu 780 Kubikmeter Wasser passen in das Südbecken. - 540 Quadratmeter Holzflächen umfassen das Becken. In der Wassertechnik beider Becken sind: - 6 Meter Kabel - 1 Kilometer Rohrleitungen - 50 Kugelhähne - 30 Schieber - 22 Wasserstrahlpumpen zur Belüftung - 10 Rückschlagklappen - 7 Pumpen

