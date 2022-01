Schaut man sich die Abfallentwicklung Kiels in den vergangenen fünf Jahren an, scheint das ambitioniertes Ziel Zero-Waste-City zu werden, noch in weiter Ferne. Mit einer Zero-Waste-Ausstellung im Sophienhof, die noch bis 19. März andauert, sollen Kieler und Kielerinnen für mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz begeistert werden.