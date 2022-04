Jeden Tag um 14.15 Uhr dasselbe Bild in der Mensa 1 in Kiel: Da nicht alle zubereiteten Essen verkauft werden, müssen Nudeln, Pizzen oder Desserts weggeworfen werden. Mit dem Zero-Waste-Teller will das Studentenwerk Lebensmittelabfälle reduzieren. Davon profitieren auch Studierende.