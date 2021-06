Kiel

Die 300 Soldaten des Zerstörers "Roosevelt" hatten den Landgang bereits vor Augen. Doch der Landgang für die Frauen und Männer musste gestrichen werden, da es in Kiel für ihr Schiff keine ausreichenden Fender gab. Die großen Hochseefender aus Gummi werden zwischen Schiffe gelegt, damit sich die Bordwände nicht berühren. Fender sollten deshalb in einem Marinestützpunkt immer in großer Zahl vorgehalten werden.

Flacher Wasserstand, wenig Platz

Wegen der flachen Wasserstände an den meisten Molen im Marinestützpunkt Kiel gibt es für Schiffe wie die "Rossevelt" ohnehin nur zwei Liegeplätze. Einer davon ist am Tabakschuppen, der andere an der Scheermole.

Als die "Roosevelt" am Freitag um 10 Uhr einlief, waren beide Plätze bereits mit dem Führungsschiff "Mount Whitney" und dem Zerstörer "Thomas Hudner" belegt. Deshalb sollte die "Roosevelt" an ihrem Schwesterschiff "Thomas Hudner" festmachen.

Die Schiffe drohten zu kollidieren

Doch beim Anlegen stellte der Kommandant fest, dass der Abstand zu knapp wurde. Es drohte eine Berührung der beiden Rümpfe. Der Grund dafür waren nicht ausreichend große Fender für das Abpuffern der massigen Schiffsrümpfe. Der Marinestützpunkt hatte zwar in der Vergangenheit bereits mehrfach zwei so große Schiffe aufnehmen können. Am Freitag scheiterte es aber.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Erfolg beim Anlegen - zurück auf die Ostsee

Der US-Kommandant gab das Anlegemanöver schließlich auf und verließ kurz nach 14 Uhr wieder den Kieler Hafen mit Kurs auf die Ostsee. "Die Verantwortlichen der Marinestützpunkte Kiel und Eckernförde suchen aktuell mit Hochdruck nach einer Lösung", sagte ein Sprecher der Marine am Freitagabend.

Eine Lösung ist dem Vernehmen nach ein Ausweichen der "Roosevelt" am Sonnabend nach Eckernförde. Die andere Lösung wäre die kurzfristige Beschaffung von Fendern. Zuletzt hatte es 2019 geklappt, als die Zerstörer "Jason Dunham" und "Ross" mit gedoppelten Großfendern sicher an der Scheermole festmachen konnten.

Die Crew zeigt Humor mit Herz

Die Besatzung der "Roosevelt" nahm das Missgeschick mit Humor. Ihre Wartezeit nutzt die Crew für außergewöhnliche Kurse in der Kieler Bucht. Westlich vom Kieler Leuchtturm fuhr der Zerstörer am Nachmittag ein großes Herz in die Ostsee. Zu sehen ist es auf dem AIS-Infodienst Marinetraffic.