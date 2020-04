US-Zerstörer tankt in Kiel

Kiel

Eine Chance auf einen Landgang haben die rund 330 Frauen und Männer des Lenkwaffenzerstörers aber nicht. In Kiel soll die " Donald Cook" bis zum Abend nur Versorgungsgüter und Treibstoff übernehmen.

Die 154 Meter lange " Donald Cook" war am Ostersonntag aus Schottland kommend in die Ostsee eingelaufen. Kiel ist der erste Hafen, den die " Donald Cook" seit dem 22. März 2020 anläuft.

Begrüßung durch die Marine

Durch die Corona-Krise gibt es auch ein eingeschränktes Programm auf militärischer Ebene. "Natürlich begrüßen wir die Kameraden hier in Kiel. Die sonst üblichen Kontakte, wie Essen und Treffen bleiben diesmal aber aus", sagt Fregattenkapitän Bastian Fischborn von der Marine in Kiel.

Kiel biete mit dem Marinestützpunkt eine der wenige sehr guten Nachschubmöglichkeiten für Schiffe wie die " Donald Cook", die mit einem Tiefgang von über zehn Metern spezielle Liegeplätze braucht. Mit den starken Schleppern der SFK und dem Ponton "Hörn 10" gibt es hier außerdem geeignetes Spezialgerät zum Festmachen.

Die " Donald Cook" ist einer von fünf US-Zerstörern, die im spanischen Rota bei Cadiz als vorgeschobenes Geschwader stationiert sind. Diese fünf Zerstörer sind Teil des Raketenabwehrprogramms BMD der USA zum Schutz gegen ballistische Raketen mit großer Reichweite.

Bis zu 100 Raketen an Bord der " Donald Cook "

Die von Commander Kelley T. Jones geführte " Donald Cook" hat an Bord Abschusseinrichtungen für fast 100 Flugkörper, darunter auch Marschflugkörper und den neuen Abfangflugkörper "Standard Missile 3". Die Kommandantin aus Virginia ist seit Juli 2017 an Bord.

Die Entsendung der " Donald Cook" in die Ostsee ist ein Signal auch an die russische Marine, die Anfang März mit umfangreichen Marinemanövern auf Ostsee und Nordsee begonnen hat. Aktuell ist gerade ein russisches U-Boot auf dem Weg zum Fehmarnbelt.

"Selbst bei Covid-19 sind unsere Einheiten im gesamten Einsatzgebiet in Europa in Betrieb und verhindern Aggressionen", teilt die 6. US-Flotte über Twitter zur Entsendung der " Donald Cook" in die Ostsee mit. Noch in dieser Woche werden weitere Einheiten von zwei Nato-Verbänden zu Übungen in der Ostsee erwartet.

