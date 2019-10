Seit rund 70 Jahren wird auf Hof Puck (Am Teich 1) im Kieler Stadtteil Rönne Erntedank gefeiert. Am Sonnabend, 5. Oktober, ist es wieder so weit: Um 11 Uhr beginnt der Gottesdienst und im Anschluss gibt es einen Imbiss. Die Diele ist dekoriert und mit einer Erntekrone geschmückt.