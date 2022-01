Kiel

Zwei schwere Raubtaten in der Nacht von Freitag auf Sonnabend beschäftigen die Kriminalpolizei in Kiel. Unbekannte Täter sollen in der Innenstadt einen 29-Jährigen sowie einen 25-Jährigen im Abstand von knapp drei Stunden mit einem Messer bedroht und insgesamt einen niedrigen dreistelligen Betrag von beiden erbeutet haben. Aufgrund der Ausführung der Taten, der Personenbeschreibungen und der räumlichen Nähe prüft die Kripo einen Tatzusammenhang. Zudem werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die Hinweise zu den beiden Raubfällen geben können.

Raub in Kiel: Erste Tat gegen 23.15 Uhr in der Wilhelminenstraße

Laut Polizei bedrohten zwei männliche Täter zunächst gegen 23.15 Uhr einen 29-Jährigen in der Wilhelminenstraße im Bereich zwischen Legien- und Bergstraße mit einem Taschenmesser. Sie sollen von ihm Bargeld gefordert und erhalten haben. Dann seien die Täter geflüchtet.

Nach Angaben des 29-Jährigen waren beide Täter etwa 1,80 Meter groß und 16 bis 18 Jahre alt. Die südländisch aussehenden Männer mit sportlicher Statur sollen akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Laut Opfer trugen beide einen Mundschutz und waren jeweils mit einer Jacke mit Kapuze bekleidet. Einer der Täter habe zudem eine schwarze Brille getragen.

Zweite Tat etwa um 2 Uhr: Täter flüchteten in Richtung Hiroshimapark

Der zweite Raub soll dann am Sonnabend gegen 2 Uhr im Blocksberg ähnlich abgelaufen sein. Nach Angaben der Polizei forderten auch in diesem Fall zwei männliche Täter die Herausgabe von Bargeld, nachdem sie einen 25-Jährigen mit einem Messer bedroht hatten. Da dieser aber offenbar kein Bargeld dabei hatte, gingen Täter und Opfer zum nächstgelegenen Geldautomaten der BB-Bank in der Bergstraße. Dort habe der 25-Jährige Geld abgehoben und den beiden Männern übergeben. Sie seien danach in Richtung Hiroshimapark geflüchtet.

Das 25-jährige Opfer beschrieb die Täter wie folgt: Etwa 1,80 bis 1,84 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt. Beide waren eher von schlanker Statur und sprachen mit einem leichten Akzent. Einer der Täter hatte eine Glatze und war mit einer dunkelbraunen Jacke bekleidet. Der andere Mann hatte kurze schwarze Haare, trug eine schwarze Jacke und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Angaben zu auffälligen Beobachtungen und Hinweise im Zusammenhang mit dieser Tat nehmen die Beamtinnen und Beamten des Kripo-Kommissariats 13 telefonisch unter 0431/160 3333 entgegen.