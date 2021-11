Kiel

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Verkehrsunfall am Dienstag, 23. November, in Kiel-Dietrichsdorf. Eine zwölfjährige Radfahrerin soll am Morgen gegen 7.30 Uhr auf dem Gehweg des Masurenrings mit einem Auto zusammengestoßen sein.

Laut Polizei kam das Auto aus einer Ausfahrt, der Fahrer und seine Beifahrerin hätten sich nach dem Zustand der gestürzten Zwölfjährigen erkundigt. Sie habe versichert, dass alles in Ordnung sei, musste später aber doch medizinisch behandelt werden.

Daher ist die Polizei nun auf der Suche nach den Unfallbeteiligten oder Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0431/1601503 beim Verkehrsunfalldienst zu melden.