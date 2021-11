Kiel

Auszeichnung für das Kieler Sportgeschäft „Zippel’s“: Die Läuferwelt an der Rathausstraße ist von der Sportartikelindustrie bei der Abstimmung zum Händler des Jahres in der Kategorie „Running“ auf den zweiten Platz gewählt worden. Durchgeführt wurde die Wahl vom Branchen-Magazins SAZsport. Sieger wurde der Essener Laufladen „Bunert“.

Zippel’s punktet beim Ansehen in der Region

Abgestimmt haben Lieferanten, die Geschäfte selbst nominieren konnten und in fünf verschiedenen Kategorien bewertet haben – etwa Ausstattung und Waren-Präsentation im Laden, Qualität des Personals, Preispolitik oder auch das Wirken und das Image am Standort. Da konnte „Zippel’s“ als Organisator des Kiel-Laufs und des Business-Runs besonders punkten. Darüber hinaus bietet das Geschäft Vorträge und Lauftreffs an.

„Es ist schön, dass unser Engagement anerkannt wird“, sagt Inhaber Rainer Ziplinsky. „Das ist unsere Triebfeder und macht uns Spaß. Wir wollen in der Region für Laufen stehen.“ Der zweite Platz sei eine Auszeichnung, aber auch Ansporn. „Wir haben im Hinterkopf, was wir noch besser machen können, um nächstes Jahr Erster zu werden. Dafür sind wir alle Sportler“, so Ziplinsky, der 2022 im Alter von 70 Jahren seinen ersten Marathon laufen möchte.