Unzufrieden zeigte sich zu Beginn der Versammlung im Gymnasium Elmschenhagen besonders Ortsbeirat Heinrich Sommer. Erst im vergangenen November war der 62-Jährige für die CDU in das Gremium nachgerückt, gleich die nächsten beiden Versammlungen fielen daraufhin aber aus, weil Vorsitzender Detlef Langfeldt (SPD) wegen der angespannten Infektionslage keinen Termin ansetzte. „Ihre Aufgabe ist es ja nicht, selbstherrlich irgendwelche Sitzungen ausfallen zu lassen“, fuhr Sommer nun den Ortsbeiratschef an.

Schließlich sei der Ortsbeirat „nicht nur dazu da, die rechte Hand zu heben und zu allem ja zu sagen“. Der Ärger des Stadtteilvertreters erklärt sich auch daraus, dass er in einem Telefongespräch mit Langfeldt zwei Tagesordnungspunkte zum Winterdienst und zum aktuellen Unfallgeschehen angeregt hatte, die nun nicht berücksichtigt waren. Leider, so entschuldigte sich der Vorsitzende, sei der Zettel mit den entsprechenden Notizen verloren gegangen.

Widerspruch aus dem Büro des Stadtpräsidenten

Was die ausgefallenen Sitzungen betrifft, widersprach unterdessen Geschäftsführerin Sabine Schuldt vom Büro des Stadtpräsidenten den Vorwürfen von Sommer. Tatsächlich genießen die Vorsitzenden der Ortsbeiräte nach ihren Worten sehr große Freiräume bei der Festlegung von Sitzungsterminen. Festgehalten sei in der Geschäftsordnung lediglich eine vorherige Abstimmung mit dem Büro des Stadtpräsidenten.

Kein Problem war danach die Abstimmung über zwei Projekte fürs Programm „Gemeinsam Kiel gestalten“. Knapp 5000 Euro beantragt der Männergesangverein Kroog, um 18 in die Jahre gekommene Tische in seinem Sängerheim auszutauschen. Der Ortsbeirat hält das für sehr berechtigt, zumal das Heim auch von der Anlaufstelle Nachbarschaft und anderen Gruppen genutzt wird und nach seiner Überzeugung „für viele Krooger ein wichtiger Treffpunkt ist“.

Die noch junge Kulturinitiative Elmschenhagen, die wie berichtet nach Möglichkeit in diesem Frühling mit Programmangeboten loslegen will, wünscht sich derweil 5300 Euro aus dem Fördertopf. Benötigt wird das Geld für die Erstausstattung des neuen Domizils in der Hultschiner Straße. Die Liste der benötigten Gegenstände reicht von Tischen, Stühlen und Büromöbeln bis zum Bühnenvorhang. Auch diesem Antrag stimmte der Ortsbeirat geschlossen zu und hob hervor, dass der kleine Verein bereits sehr viel eigene Arbeit und eigenes Geld investiert habe, um das öffentliche Leben im Stadtteil zu bereichern.

Siedelt sich Tedi in Elmschenhagen an?

Reichlich Mitteilungen haben sich seit November beim Vorsitzenden des Ortsbeirats angesammelt, und die wichtigsten verkündete er am Dienstagabend. Demnach will in der Wiener Allee am Rand des Andreas-Hofer-Platzes der Sonderpostenmarkt Tedi in die seit fünf Jahren leerstehenden ehemaligen Räume des Sky-Marktes einziehen. Ein entsprechender Antrag bei der Stadt ist offenbar gestellt, der Ausgang allerdings fraglich, weil dieser Standort eigentlich für die Nahversorgung gedacht ist.

Im Ortsbeirat regt sich allerdings Sympathie für das Ansinnen. Die Bemühungen um ein Lebensmittelgeschäft seien wegen der starken Konkurrenz in der näheren Umgebung seit Jahren erfolglos, argumentierte Dieter Hack (FDP). Demgegenüber könne der Non-Food-Discounter womöglich immerhin einen Akzent setzen, von dem auch andere Geschäfte am Andreas-Hofer-Platz profitieren.

Eine weitere wichtige Mitteilung betrifft den Bebelplatz in Elmschenhagen-Süd. Nachdem dort wie berichtet die Parkregelung geändert worden ist, um den Interessen der ansässigen Geschäftsleute entgegenzukommen, soll in nächster Zeit eine Station für Leihfahrräder der „Sprottenflotte“ und eine Ladesäule für Elektroautos hinzukommen. Damit es zu keinen Irritationen kommt, sollen die Standorte dafür im Dialog mit der Nachbarschaft festgelegt werden.