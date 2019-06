Kiel

Ein 32-jähriger Autofahrer und sein Beifahrer sind am 19. Juni 2019 von Zoll-Beamten in Kiel nach mitgeführten verbotenen Gegenständen sowie nach verbrauchsteuerpflichtigen Waren befragt worden. Sie gaben an, lediglich ein paar Schachteln Zigaretten dabei zu haben. Das Haschisch verschwiegen sie.

Bei der anschließenden Kontrolle des Reisegepäcks fanden die Beamten neben 13 Gramm Haschisch auch noch 15 Hasch-Brownies. Ein bei den Reisenden anschließend durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv.

Sämtliche Betäubungsmittel wurden sichergestellt, eine Sicherheitsleistung wurde nicht erhoben.