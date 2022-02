Kiel

Das Hauptzollamt Kiel hat bei zwei Taxikontrollen kurz hintereinander jeweils zwei Kilo Marihuana in den Kofferräumen der Fahrzeuge sichergestellt. Offenbar waren die Taxifahrten für den Drogenschmuggel genutzt worden. Das Hauptzollamt bezifferte den Wert der sichergestellten Ware auf 40 000 Euro.

Im ersten Fall hatten Zollbeamte ein Taxi mit Kieler Kennzeichen routinemäßig auf der Autobahn 7 in Richtung Dänemark auf Höhe des Rastplatzes Hüttener Berge Ost gestoppt. Laut Zoll gab der 51-jährige Fahrer an, dass sein 22-jähriger Fahrgast im Kieler Stadtteil Gaarden ins Taxi gestiegen war. Er solle ihn nach Flensburg an die dänische Grenze bringen.

Taxifahrer: „Nichts vom Drogenschmuggel gewusst“

Sein Gepäck habe der 22-Jährige eigenständig in den Kofferraum gepackt. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten dort aber keines. Doch nach dem Öffnen des Zwischenbodens seien sie auf eine Kühltasche gestoßen, in der sich zwei Plastikbeutel mit jeweils einem Kilo Marihuana befunden hätten.

Der Fahrgast, der laut Zoll zugab, dass es sich um sein Marihuana handelte, wurde vorläufig festgenommen. Der Taxifahrer habe glaubhaft versichern können, nichts von dem Drogenschmuggel gewusst zu haben.

Im zweiten Fall hielten Beamte des Hauptzollamts Kiel ein Taxi mit zwei Fahrgästen auf dem Weg von Hamburg nach Lübeck an. Sie fanden im Kofferraum in einer Sporttasche zwei Kilo Marihuana. Laut Zoll äußerten sich die drei Beteiligten widersprüchlich, sodass sie zunächst mit auf die Dienststelle genommen wurden.