An den Osterfeiertagen suchen alle die besten Verstecke: Doch während der Osterhase und zahlreiche Familien sich zu dieser Zeit den Kopf darüber zerbrechen, wo sie die Eier verbergen, haben Zoll und Polizei das gesamte Jahr über mit Verstecken zu tun. Hier sind die verrücktesten aus den Datenbanken der Kieler Ermittlerteams.

Von Niklas Wieczorek