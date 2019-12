Zufahrt zur Autobahn 21: Wellsee hofft auf zwei Anschlüsse

Kiel

„Nach vielen Jahren im Dunklen und im Schattigen sehe ich uns nun im Halbschatten“, sagte Thorsten Schlüter, der Vorsitzende des Handels- und Industrieparks Kiel-Wellsee.

Auslöser für die Zuversicht war der Auftritt von Mario Schönherr. Der Projektleiter der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH (Deges) begleitet den Bau von Autobahnen in ganz Norddeutschland. Auf den Schnellstraßen kennt er sich aus, kann Verkehrsaufkommen einschätzen, Bedarfe für eine Erweiterung der Fahrspuren beurteilen. Vor den rund 60 Zuhörern im Sporthotel Avantage äußerte der Experte nun die Meinung, dass er den Bedarf sehe, dass nicht nur der Wellseedamm, sondern auch die Edisonstraße eine Vollanschlussstelle an die neue A21 benötigt. Bisher war nur eine Ausfahrt von der Schnellstraße, aber keine Zufahrt vorgesehen. „Ich kann mir vorstellen, dass sich die Rahmenbedingungen in den letzten 15 Jahren geändert haben“, sagte Schönherr.

Anschlussstelle: Ist der Bedarf doch vorhanden?

Der Deges-Projektleiter bezieht sich damit auf alte Gutachten, die zu dem Schluss kamen, dass eine Vollanschlussstelle für das Gewerbegebiet auf die Autobahn reichen würde – geplant ist dieser am Zubringer Wellseedamm. Und solange dieses Gutachten Bestand hat, wird sich der Bund nicht an den Kosten für eine zusätzliche Anschlussstelle beteiligen. Allerdings stellt auch die Stadt Kiel unmissverständlich klar, für eine zweite Vollanschlussstelle nicht zahlen zu wollen. Sollte nun aber festgestellt werden, dass der Bedarf doch vorhanden ist, hoffen Stadt und Gewerbetreibende, dass der Bund seine Ansicht ändert. Voraussetzung ist allerdings, dass der Bundesrechnungshof sein Okay gibt, wie Oberbürgermeister Ulf Kämpfer erläuterte. Wenn die Prüfbehörde nicht zustimmt, dürfen keine Gelder fließen.

Kiel-Wellsee : Verkehr nimmt zu

Dass eine zweite Vollanschlussstelle doch nötig sein könnte, ergibt sich aus einer Verkehrszählung auf den Schnellstraßen im vergangenen Jahr. Dabei wurden für die B404 südlich des Knotenpunktes Edisonstraße durchschnittlich 16400 Fahrzeuge pro Tag ermittelt, nördlich des Wellseedamms fuhren 24100 Fahrzeuge. 2013 waren es nördlich des Wellseedamms noch 21600 Autos, für den Abschnitt südlich der Edisonstraße liegen keine älteren Daten vor. Auch auf der Edisonstraße steigt der Verkehr, 2007 waren es pro Tag 8600 Fahrzeuge, eine Studie vom Land aus dem Jahr 2018 schätzt, dass es mittlerweile zwischen 9000 und 9500 sind. Die Zahlen sollen nun als Grundlage für eine neue Verkehrszählung im Gewerbegebiet dienen. Das letzte Gutachten, auf das sich der Bundesrechnungshof bezieht, stammt aus dem Jahr 2011.

„Wenn ein Experte wie Mario Schönherr zu solch einem Ergebnis kommt, hat das mehr Gewicht, als wenn wir Händler uns äußern“, unterstrich Thorsten Schlüter die Bedeutung der Deges-Aussage. Allerdings will sich die Stadt Kiel nicht auf die Zahlen der Autobahnzählung verlassen, die von der Ingenieursgruppe IVV aus Aachen stammen, sondern gemeinsam mit der IHK eine eigene Untersuchung in Auftrag geben.

Geschäftsleute fürchten um ihre Existenz

Warum zwei Zu- und Abfahrten für das Gewerbegebiet wichtig sind, erläuterten die Geschäftsleute bei der Diskussionsveranstaltung mit Nachdruck. „Wir haben uns für Wellsee als Standort entschieden, weil wir auf eine gute Erreichbarkeit gehofft haben“, sagte Laura Höhn von der Deutschen Post. „In den Stoßzeiten sind wir mit 180 bis 190 Zulieferfahrzeugen unterwegs.“ Die neu gebaute Zustellbasis soll im dritten Quartal 2020 eröffnet werden. Ist die Zufahrt auf die Autobahn nur vom Wellseedamm möglich, drängt der Verkehr aus Schleswig-Holsteins größtem Gewerbegebiet auf einen Ausgang hin. Rückstaus wären die Folge, gerade in den engen Nebenstraßen käme es regelmäßig zu Unfällen, da die Grundstücksausfahrten schlecht einsehbar seien und am Straßenrand zusätzlich immer wieder Autos parken.

Lesen Sie auch: Stadtbahn und Autobahn 21 - Der Kieler Süden fühlt sich abgehängt

Die Geschäftsleute fürchten außerdem um ihre Existenz. Laut einer IHK-Umfrage macht sich jedes zweite Unternehmen Sorgen um den Umsatz. „Wir nehmen uns immer Dänemark als Vorbild, dort haben selbst kleine Gewerbegebiete drei Zu- und Abfahrten. Hier ist eine vorgesehen“, gibt Thorsten Schlüter zu bedenken.

Einen Kommentar zur A 21 in Kiel finden Sie hier