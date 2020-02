Kiel

Die Auswertung von Ergebnissen der fünf Mitmachstationen der Zukunftskonferenz zeige laut Presseamt der Stadt: Kieler messen den Themen Mobilität/Verkehrswende große Bedeutung bei.

Zu den häufig genannten Leitbildern für das Jahr 2042 zählten eine gemeinwohlorientierte, klimaangepasste Stadt mit gesunder Wohnumgebung (Erhaltung von Stadtnatur) sowie ein klares Bekenntnis zu Kiel als Hafenstadt und Stadthafen. Diverse Vorschläge zur weiteren Entwicklung seien hierzu aufgenommen worden.

Die Meinung der Kieler ist der Stadt weiterhin wichtig

Auch in Zukunft bleibt der Stadt die Meinung der Bürger zu Kiel 2042 wichtig. Eines der Instrumente dazu ist das sogenannte Beteiligungs-Kit – eine Art Materialsammlung für selbstorganisierte Gruppenarbeit. Rund 200 solcher Kits seien bereits an Vereine, Schulklassen, Firmen oder Privatpersonen ausgegeben worden, um eigenständig Visionen für Kiels Zukunft spielerisch zu entwickeln.

Noch bis zum 9. März könnten die Beteiligungs-Kits bearbeitet werden. Sie sind bei der städtischen Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung zu bekommen und können im Rathaus (Fleethörn 9) in den Zimmern 112, 113b oder 113c abgeholt werden.

Wo sich Bürger wie beteiligen können

Nähere Informationen dazu gibt es entweder unter der Telefonnummer 0431/901-2042, per E-Mail an 2042@kiel.de oder im Netz unter diesem Link. Unter dieser Internetadresse können alle Kieler nicht nur bei einer Online-Beteiligung (noch bis 9. März) am Zukunftsdialog mitwirken. Interessierte finden dort auch alle Termine für On-Tour-Veranstaltungen, bei denen Bürger in den Stadtteilen ihre Ideen einbringen können.

Die nächste große Veranstaltung des Zukunftsdialogs ist die Sitzung des Jugendparlamentes am 6. Juni im Kieler Rathaus. Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 21 Jahren formulieren dabei konkrete Aufgaben für die Zukunft – zunächst in Workshops, dann im Plenum mit abschließender Abstimmung über die Aufgaben.

Im Herbst gibt es dann nach Mitteilung der Stadt eine Zukunftswerkstatt, in der alle bislang bei Bürgern durch Online-Plattform, Zukunftskonferenz, On-Tour-Veranstaltungen oder Jugendparlament gesammelten Beschlüsse und Vorschläge weiterentwickelt werden. Geschehen soll dies in interdisziplinären und altersgemischten Gruppen.

Fachvorträge zur Stadtentwicklung sowie eine Fotogalerie mit Impressionen von der Zukunftskonferenz stehen auf dieser Homepage der Stadt.

