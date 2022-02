Bebauungsplan nimmt Gestalt an - Erweiterung der Kieler Universität: So geht es am Bremerskamp weiter

Die Stadt, die Uni, der Campus: Am Bremerskamp soll sich in zehn Jahren ein ganz neues Quartier von Kiel entwickeln. Daran werkelt die Spitze der Universität gemeinsam mit der Stadt. Bereits in den kommenden Jahren sollen die ersten Bauten stehen.