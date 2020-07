Kiel

Das Projekt „ Klimawandel und Baumsortimente der Zukunft – Stadtgrün 2025“ wurde im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP) in Kiel, Lübeck, Heide und Husum umgesetzt. Am Heikendorfer Weg in der Nähe der Fachhochschule Kiel stehen jeweils fünf Eisenholz-Bäumchen, Zelkovien, Erlen, Dreispitzahorne und Australische Zürgelbäume. Karsten Breier, Baumexperte der Stadt Kiel, verfolgt und dokumentiert gemeinsam mit seinen Kollegen ihre Entwicklung.

Zelkovien sehen vital aus

Während er die Eisenholz-Exemplare begutachtet, schüttelt er unzufrieden den Kopf: „Die sehen nicht gut aus“, stellt er fest. An den dünnen Stämmen wachsen Flechten, die Kronen sind nur spärlich belaubt und viele Blätter welk. Dagegen ist der Sachverständige mit den Zelkovien zufrieden: „Sie sehen vital aus, haben einen guten Zuwachs und eine volle Laubmasse.“

Früher standen am Straßenrand und auf dem Mittelstreifen Rotahorne. „Die sahen so schlecht aus, dass wir fast alle herausnehmen mussten“, erzählt Breier. Jedes Jahr müsse die Stadt rund 150 bis 200 Straßenbäume ersetzen. Einige seien altersschwach oder hätten Probleme mit dem beengten Standort, etwa 30 bis 50 Exemplare würden bei Autounfällen beschädigt. Doch die Hälfte der absterbenden Bäume gehe auf das Konto des Klimawandels, schätzt Breier.

Inspektion der Klimabäume

Er setzt seine „Inspektion“ fort und geht weiter zu den Australischen Zürgelbäumen. Sein Kommentar: „Die sehen gut aus.“ Ihre Rinde ist glatt und die länglichen, hellgrünen Blätter wirken frisch. „Die Sorten, die das künftige Klima in unseren Breiten möglicherweise besser vertragen, stammen zum Beispiel aus Australien oder vom Balkan“, erklärt er. Sommerhitze, Trockenperioden, Starkregen und ausgeprägten Stürmen müssten die Bäume der Zukunft standhalten.

Dabei haben es die Exemplare, die in der Stadt wachsen, ohnehin schwer: Sie bekommen weniger Wasser, weil ihr Umfeld von Asphalt oder Pflastersteinen bedeckt ist, und ihre Wurzeln müssen sich den Platz mit Leitungen und Rohren teilen. Gebaut wird immer in der Stadt und dabei so manches Wurzelwerk beschädigt. Und inmitten von Häusern und reflektierendem Asphalt herrschen höhere Temperaturen.

Stadtbäume sind wichtig

Die Bedeutung der Stadtbäume ist nicht zu unterschätzen: Sie spenden Schatten, kühlen die Umgebung, sind Lebensraum für Tiere, binden tonnenweise Staub, produzieren Sauerstoff und wirken beruhigend im hektischen Betrieb.

Der häufigste Baum im Kieler Stadtgebiet ist die Linde. Doch auch sie ist gegen den Klimawandel nicht gefeit. „Die Klimaveränderung kann dazu führen, dass Bäume geschädigt werden, sodass Schädlinge ein leichtes Spiel haben“, erläutert der Fachmann. Beim sogenannten Stigmina-Triebsterben befallen Pilze die Linde und fügen den Trieben Schaden zu. Wenn Stadtbäume ausgetauscht werden müssen, können dafür nicht immer „Zukunftsbäume“ gewählt werden. „In Alleen und Baumreihen haben wir die Auflage, für die Einheitlichkeit dieselbe Art zu pflanzen“, schildert Breier.

Noch kein Ergebnis

Das Projekt ist zwar offiziell abgeschlossen, doch der Fachmann will sich noch nicht auf ein Ergebnis für den Kieler Raum festlegen. „Ein Baum wächst hundert bis 200 Jahre und in der Stadt immerhin etwa 50 Jahre; da ist es sinnvoll, einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren zu betrachten.“ Er selbst gehe zwar demnächst in Rente, doch die Mitarbeiter würden die Entwicklung der hundert „ Zukunftsbäume“ im Stadtgebiet auch in den nächsten sechs Jahren weiter dokumentieren.

