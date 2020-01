Alle können bei "Kiel 2042" mitmachen

Kiel

Zwischen 12 und 19 Uhr gibt es dann einerseits die Möglichkeit, Experten-Vorträgen zu wichtigen Kieler Themen zu lauschen. Andererseits können sich alle Besucher an „Themenstationen“ einbringen und ihre Ideen zur Zukunft der Stadt formulieren. Anmeldungen sind unter der Mail-Adresse 2042@kiel.de erbeten. Die Bürger dürfen aber auch spontan vorbeikommen.

Mögliche Szenarien

Danach ist die fachliche Ausarbeitung der Ideen geplant, die in den Händen der Agenturen „Urbanista“ und „Futur A“ liegt. Sie werden dann mehrere mögliche Szenarien und Entwicklungsoptionen der Stadt Kiel im Jahr 2042 ausarbeiten.

Lesen Sie auch: Interview mit Ulf Kämpfer - Ohne Scheuklappen in die Zukunft

Lösungsansätze

Darauf folgt wieder die Beteiligung der Öffentlichkeit. Geplant ist, dass ein Jugendparlament auf die Zukunftserzählungen reagiert und die Prioritäten der Jugend nennt. Die Agenturen entwickeln im Anschluss Lösungsansätze, die in einer weiteren Zukunftswerkstatt in der zweiten Jahreshälfte 2020 in altersdurchmischten Gruppen diskutiert, bearbeitet und beispielhaft gelöst werden sollen. Die Zusammensetzung des Jugendparlaments ergibt sich aus Wahlen, die in Klassen und Jugendgruppen mit Hilfe von „Beteiligungs-Kits“ stattfinden werden.

In der letzten Phase des Prozesses soll ein Strategiepapier entstehen, das als Grundlage für einen Beschluss der Ratsversammlung dienen soll. Die Ergebnisse sollen Anfang 2021 vorliegen.

Weitere Informationen zum Ablauf der Zukunftskonferenz und zum gesamten Dialog gibt es auf hier

Mehr zu Kiel lesen Sie hier