Holsten-Fleet wird erst später fertig

Kiel

Ob das ursprünglich anberaumte Datum 12./13. Juni eingehalten werden kann, lässt sich Stand jetzt nicht beantworten, auch die in den August verschobene Eröffnungsfeier muss ausfallen.

Interview mit Ulf Kämpfer

In der vergangenen Woche hatte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer im Gespräch mit den Kieler Nachrichten bereits verkündet, dass der Cappuccino, zu dem er alle Skeptiker des Holsten-Fleets an die im Mai mit Wasser gefüllten Becken einladen wollte, ein paar Wochen später getrunken werden muss. Auf einen genauen Zeitpunkt wollte er sich nicht festlegen. Und konnte es wahrscheinlich auch gar nicht. Denn wann die Lieferprobleme der Baufirmen behoben sind, ist unklar.

Anzeige

Konkret gibt es Lieferengpässe bei Betonfertigteilen aus einem bayerischen Werk, bei Schlitzrinnen aus Tschechien und bei Teilen für die Gewässertechnik aus Frankreich, wie Tiefbauamtsleiter Peter Bender mitteilte. „Ob das Datum 12./13. Juni gehalten werden kann, wird davon abhängig sein, wann die Teile tatsächlich geliefert und eingebaut werden können.“

Weitere KN+ Artikel

Neues Ziel ist nun der 10. August

Neues Ziel ist nun der 10. August, der offiziell als Gesamtfertigstellungstermin gilt, da spätestens zu diesem Tag, der Tag des KVG-Fahrplanwechsels, die Beschichtungsarbeiten auf der Busspur abgeschlossen sein sollen. Laut Bender spricht aus heutiger Sicht zumindest alles dafür, dass dieser Termin eingehalten werden kann.

Mit einem Mobilitätsfest wollte die Stadt – nachdem klar war, dass ein Bürgerfest Mitte Juni in der Corona-Krise unmöglich ist – am 9. August die Eröffnung feiern. Doch auch dieses Event ist abgesagt. Das Mobilitätsfest hat in den letzten Jahren je nach Ausrichtungsort und Wetter 5000 bis 20 000 Besucher angelockt. Damit würde das Fest zu den Großveranstaltungen zählen, die bis Ende August nicht stattfinden dürfen.

Kleine Eröffnung geplant

Sobald die Becken mit Wasser gefüllt und die Flächen für die öffentliche Nutzung freigegeben werden können – wann immer das sein mag – soll es unter Beachtung der dann geltenden Regeln für Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit eine kleine Eröffnung geben.

Bender weist aber auch darauf hin, dass selbst nach der Fertigstellung der Kanalbecken noch nicht alle Arbeiten rund um das Holsten-Fleet abgeschlossen sind. „Restanpassungsarbeiten werden auch dann noch an den Nachbarbaustellen erforderlich sein.“ Damit meint er die anderen Bauprojekte in „Kiels neuer Mitte“ am Martensdamm, am Ahlmanngebäude, in das Gastronomie einziehen soll und das derzeit komplett entkernt wird, und auf dem ehemaligen C&A-Gelände, wo die niederländische ten-Brinke-Gruppe Hotels und Wohneinheiten erreicht. „Das sind aber jeweils nur kleine Randbereiche, die erst nach Fertigstellung der Nachbarbebauung errichtet werden können“, erklärt Bender.

Bauarbeiten gehen sichtbar voran

Trotz einiger Lieferengpässe gehen die Bauarbeiten am Holsten-Fleet sichtbar voran. Die Sitzelemente aus Holz sind am südlichen Becken schon komplett verbaut, Bäume wurden gepflanzt, die Pflanzeninseln sind installiert.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.