Kiel

Auf rund 200 ehrenamtliche Helfer aus der Bevölkerung hofft die Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein, die bei der Suche vom Nettekieler-Ehrenamtsbüro unterstützt werden. Gefeiert wird am 2. und 3. Oktober jeweils von 11 bis 23 Uhr in der ganzen Stadt. Das genaue Programm soll erst im Juni feststehen. Klar ist bereits, dass es – ähnlich wie bei der Kieler Woche – eine Ländermeile geben wird, auf der sich die Bundesländer präsentieren. Zusätzlich gibt es Livemusik auf mehrere Bühnen sowie Angebote für Kinder, und in den Bereichen Sport und Gesundheit.

Unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten

Für die ehrenamtlichen Helfer gibt es vier verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten. Am Bürgertelefon, das bereits am 16. September freigeschaltet wird, beantworten sie alle Fragen von Besuchern der Einheitsfeier und den Anwohnern der Festmeile. Zusätzlich werden „mobile Freiwillige“ gesucht, die auf dem Festivalgelände unterwegs sind und als Ansprechpartner dienen. Zusätzlich sollen Ehrenamtler an den zwölf festen Infoständen für die Besucher da sein. Zusätzlich werden Helfer gesucht, die Menschen mit Behinderungen auf dem Gelände begleiten.

Gemeinschaftserlebnis als Ansporn

Und warum sollte man sich für das Ehrenamt melden? Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei erklärt: „Die Freiwilligen haben die Möglichkeit, Botschafter unseres Landes zu werden.“ Schleswig-Holstein will sich bei dem Fest als weltoffenes, innovatives und kulturell einzigartiges Bundesland zeigen und daran könne die Bevölkerung mitwirken. „Wir wollen ein Bürgerfest von den Bürgern für Bürger.“ Alexandra Hebestreit vom Ehrenamtsbüro Nettekieler nennt das Gemeinschaftserlebnis als großes Plus. Bei den Special Olympics im Mai 2018 hat sie erlebt, wie sich unter den Helfern eine Gruppendynamik entwickelt hat, die ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt hat.

Anmeldung bis Ende Mai

Bis Ende Mai können sich Interessierte für das Ehrenamt anmelden entweder per E-Mail an Alexandra Hebestreit (alexandra.hebestreit@nette-kieler.de) oder bei der Staatskanzlei (tde2019.freiwillige@stk.landsh.de). Unter den genannten Adressen gibt es auch weitere Auskünfte. Geplant sind zudem weitere Informationsveranstaltungen, Ende August oder Anfang September erfolgen die Einweisungen in die einzelnen Einsatzgebiete. Wer Menschen mit Behinderungen begleiten möchte, wendet sich an Beate Petersen (beate.petersen@wub-ottendorf.de).

