Zurück im Hörsaal: So sieht der neue Alltag an der Fachhochschule Kiel aus

Kiel

Aufgeregt, neugierig und ein bisschen unsicher: So lässt sich die Gefühlslage vor dem Mehrzweckgebäude der Fachhochschule (FH) Kiel zusammenfassen. Es ist 10.30 Uhr an einem Dienstag, der zweite Tag der Vorlesungszeit. Und für die Erstsemester im Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit“ der Tag, an dem sie im Audimax begrüßt werden. Vor Ort, in Präsenz, nicht zu Hause vor dem Laptop. Etwas Normalität kehrt an die Hochschulen zurück. Aber trotzdem ist vieles anders.

Hochschulen in Kiel: Neue Corona-Verordnung erlaubt Rückkehr in Präsenz

Vor dem Mehrzweckgebäude hat sich ein großer Kreis gebildet, die Erstsemester kommen an, lernen sich kennen. Etwas abseits davon stehen Tessa Kaetow und Paulina Weise. Die beiden Studentinnen sind zusammen von Flensburg nach Kiel gependelt. „Ursprünglich habe ich damit gerechnet, dass dieses Semester online stattfindet“, sagt Kaetow. Doch dann die Überraschung: Die Präsenzlehre an den Hochschulen ist wieder möglich.

Grund ist die neue Corona-Verordnung des Landes. Seit dem 20. September dürfen die Hochschulen ihre Pforten wieder öffnen. Die Bedingung: Es gilt die 3G-Regel, rein dürfen also nur Geimpfte, Genesene oder Getestete. Diese Regel ist auch der Grund, warum Kaetow und Weise schon einige Tage zuvor an der FH Kiel waren. In der Kletterhalle der Hochschule ließen sie ihre neuen Studierendenausweise freischalten. Dazu mussten sie einen 3G-Nachweis vorlegen.

Fachhochschule Kiel: 3G-Regel wird von Sicherheitsdienst kontrolliert

Jetzt schauen sie immer wieder auf den Eingang des Mehrzweckgebäudes. Davor steht ein Mitarbeiter der Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft. Insgesamt acht Sicherheitsleute sind vor sechs stark frequentierten Gebäuden der FH postiert, dazu kommen drei Springer. Sie übernehmen das, was bei der 3G-Regel essenziell ist: die Kontrolle. In Gebäuden ohne Eingangskontrolle überprüfen die Lehrenden den 3G-Nachweis.

Mit dem Studierendenausweis können die Studentinnen und Studenten vor den Gebäuden elektronisch nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

10.51 Uhr. In neun Minuten geht die Erstsemester-Begrüßung im Audimax los. In die große Traube vor dem Gebäude kommt Bewegung, Kaetow und Weise steuern mit den anderen Studierenden auf den Eingang zu. Dort halten sie ihren Ausweis an ein Lesegerät. Ein grünes Licht leuchtet auf, das Zeichen, dass alles in Ordnung ist. Sie dürfen rein.

Maskenpflicht gilt bei zu geringem Abstand weiterhin

Vereinzelt leuchtet das Licht auch rot. Bedeutet: Der Ausweis ist noch nicht freigeschaltet. In diesen Fällen greift der Sicherheitsmann ein, lässt sich einen 3G-Nachweis zeigen. Sollte ein Studierender diese Bedingung nicht erfüllen, muss er draußen bleiben.

Studierende müssen Corona-Tests bald selbst bezahlen Das Studium wird teuer – zumindest für Studierende, die nicht geimpft oder genesen sind. Weil an den Hochschulen die 3G-Regel gilt, müssen Ungeimpfte jeden Tag einen negativen Antigentest nachweisen oder alle zwei Tage einen PCR-Test. Noch sind die Schnelltests kostenlos. Das ändert sich aber ab dem 11. Oktober, dann übernimmt der Staat die Kosten für die Bürgertests nicht mehr. Eine Ausnahme für Studierende wird es laut dem schleswig-holsteinischen Bildungsministerium nicht geben. Wer ab Mitte Oktober also in die Uni will, muss genesen sein oder sich impfen lassen. Ansonsten warten tägliche Kosten von rund zehn bis 20 Euro, denn so viel kostet ein Schnelltest in etwa. Ein Anspruch auf Fernlehre besteht laut Ministerium ebenfalls nicht. „Impfungen sind an vielen Orten möglich, und auch an den Hochschulen selbst wird es noch Impfangebote für Studierende geben“, so ein Sprecher.

Angekommen im Mehrzweckgebäude. Auf dem Boden kleben noch Abstandsmarkierungen, Relikte aus vergangenen Zeiten. Gebraucht werden sie nicht mehr, denn hier gilt ohnehin Maskenpflicht – trotz 3G. Nur im Audimax selbst dürfen Kaetow und Weise ihre Masken absetzen, die Tische stehen weit genug auseinander. Rund 130 Studierende sitzen gleichzeitig in dem großen Hörsaal. Es ist ein ungewohntes Bild nach der langen Corona-Pause.

Möglichkeit der Kontaktnachverfolgung Teil des Konzepts

Bevor Kaetow und Weise in den Hörsaal dürfen, müssen sie aber ihre Karte an ein weiteres Lesegerät halten. Dort wird registriert, dass sie von nun an im Audimax sind. Sicherheit für den Fall der Fälle, dass doch einmal die Kontaktnachverfolgung notwendig ist. Bei Lehrveranstaltungen gibt es außerdem zugewiesene Plätze, sodass bei einer Corona-Infektion nur die unmittelbaren Sitznachbarn in Quarantäne müssen.

Die ganze Organisation, sie läuft sehr geordnet ab. „Das wirkt hier alles vertrauenswürdig“, sagt Student Jonas Niebergall. „Ich bin froh, dass die Veranstaltungen vor Ort an der Hochschule stattfinden.“ Auch die FH zieht ein erstes positives Zwischenfazit. „Vor dem Start hatten wir alle noch ein mulmiges Gefühl“, sagt Pressesprecherin Frauke Schäfer. Im Nachhinein aber unbegründet. „Wir bekommen nur positive Rückmeldungen.“ Jetzt gilt es, sich daran zu gewöhnen: an die alte, aber irgendwie auch neue Normalität.