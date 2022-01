Welche Gedanken und Emotionen beschäftigen Schüler und Schülerinnen in der Pandemie – und wie entstehen daraus Kunstwerke? Die Antwort gibt es im Pop-up-Pavillon am Alten Markt. Kulturschaffende arbeiteten in dem Projekt „gemeinsam“ mit Kindern und Jugendlichen aus Kiel, Flensburg und Tarp.