Zwei Austritte: Ratsfraktion der Linken in Kiel halbiert

Kiel

Paukenschlag in der Kieler Kommunalpolitik: Die Ratsfraktion der Linken hat’s zerlegt. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Stefan Rudau (46) und die Ratsfrau Svenja Bierwirth (25) sind mit Jahreswechsel aus der bis dahin vierköpfigen Ratsfraktion ausgetreten. Beide wollen ihre Ratsmandate behalten.

Dass ein amtierender Fraktionschef die eigene Fraktion verlässt, ist ein beispielloser Vorgang in der Kieler Ratsversammlung. Die verbleibende Linksfraktion im Rat besteht nun aus den Ratsleuten Burkhardt Gernhuber (58) und Margot Hein (75).

„Vorwürfe, Blockaden, Vertrauensbrüche“

„Infolge eines jahrelangen internen Streits ist ein Fortbestehen der Fraktion für uns persönlich wie politisch nicht mehr tragbar“, teilen Rudau und Bierwirth mit. „Mühsam ausgehandelte Kompromisse“ seien „immer weiter erodiert“. Die Atmosphäre sei „von gegenseitigen Vorwürfen, Blockaden und Vertrauensbrüchen geprägt“.

Auf Nachfrage werden beide Ratsleute nur wenig konkreter. Sie bestätigen, dass es schon seit Anfang 2020 den Versuch einer Mediation in der Fraktion gegeben habe – ohne Erfolg. Es gehe darum, „dass man Ideale, die man nach außen vertritt, nach innen nicht lebt“, sagt Rudau. Eines dieser Ideale sei Solidarität. Bierwirth berichtet, in der Mediation verabredete Spielregeln seien nicht eingehalten worden.

Darum halten Stefan Rudau und Svenja Bierwirth an Mandaten fest

Ihr Festhalten an den Ratsmandaten begründen Rudau und Bierwirth so: „Wir möchten nicht einfach gehen und unsere Verpflichtung fallen lassen. Vielmehr möchten wir die toxische Arbeitsatmosphäre hinter uns lassen.“

Spekulationen über neue Ratsfraktion in Kiel

Linke Politik könne sie auch machen, ohne Mitglied der Linksfraktion zu sein, sagt Bierwirth. Für sie sei allerdings auch klar: Als fraktionslose Ratsfrau möchte sie nicht weitermachen. Dem Vernehmen nach gibt es Gespräche mit dem Ratsherrn Ove Schröter von der Satire-„Partei“ über die Bildung einer neuen Fraktionsgemeinschaft.

Schröter steht derzeit selbst fraktionslos da. Er weist Spekulationen über eine neue Fraktion mit Bierwirth und vielleicht auch Rudau einstweilen zurück. Auch Rudau will von einer neuen Fraktion jetzt nichts wissen. Er werde sich ein paar Tage Zeit nehmen, um sich neu zu orientieren, sagt der Fraktionschef außer Diensten.

Burkhardt Gernhuber übernimmt Fraktionsvorsitz der Linken

Gernhuber und Hein haben sich unterdessen darauf verständigt, dass er den Fraktionsvorsitz und sie die Stellvertretung übernimmt. Gernhuber nennt den Austritt von Rudau und Bierwirth „unglücklich“, Hein nennt ihn „gemein und ärgerlich“. Die 50 Jahre jüngere Bierwirth sei nichts anderes als „eine Lifestyle-Linke“, so Hein. Beide fordern die vormaligen Fraktionskollegen auf, ihre Mandate niederzulegen, damit Linke in die Fraktion nachrücken können.

Parteichef Uli Schippels fordert Mandate zurück

Diese Forderung bekräftigt der Kieler Vorsitzende der Linken, Uli Schippels. Er fordert die beiden Ratsleute auf, „ihre Mandate der Partei zurückzugeben“. Deren Austritt aus der Fraktion nehme er „mit Überraschung und Bestürzung“ zur Kenntnis.

Die Ursachen für das Zerwürfnis in der Ratsfraktion fasst Schippels so zusammen: „Es hat gemenschelt.“ Der Parteichef versichert: „Es gab keinerlei politische Differenzen.“ Schippels stellt allerdings fest, Rudau und Bierwirth hätten sich nach der Kommunalwahl 2018 frühzeitig aus der Parteiarbeit zurückgezogen und sich nicht mal mehr an Wahlkämpfen beteiligt. Auch die Abgabe von Teilen ihrer Aufwandsentschädigung an die Partei seien beide zuletzt schuldig geblieben.

Linke verlieren Stimmrecht und Aufsichtsratssitze

Schippels beklagt die Folgen des doppelten Fraktionsaustritts. Die Fraktion verliere ihr Stimmrecht in den Ratsausschüssen sowie absehbar den Vorsitz im Jugendhilfeausschuss. Die Linke verliere zudem ihre Sitze im Aufsichtsrat der Kieler Wohnungsgesellschaft und im Verwaltungsrat der Förde-Sparkasse. Einer der drei Teilzeitbeschäftigten in der Fraktionsgeschäftsstelle verliere seinen Arbeitsplatz.