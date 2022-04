Kiel

Zwei ältere Menschen aus dem Kieler Stadtteil Elmschenhagen haben am Mittwoch Zehntausende Euro an Betrüger verloren: Eine Anruferin gab sich einer 91-Jährigen gegenüber als Kriminalpolizistin aus, ein Betrüger stellte sich einem 84-Jährigen als Gerichtsmitarbeiter vor. Die perfide Masche: Die Täter bauten eine Drohkulisse auf, die die Senioren veranlasste, das Geld zu zahlen. Die echte Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Eine angebliche Kriminalpolizistin rief an

Die 91-Jährige schildert folgenden Betrug: Gegen 10 Uhr rief sie eine Frau an, die vorgab, bei der Kriminalpolizei zu arbeiten. Das Sparkonto der Seniorin wäre gefährdet. Daraufhin erschien ein angeblicher Kollege der Polizistin und fuhr die Dame zur Bank in die Teplitzer Allee. Dort hob die Seniorin einen hohen fünfstelligen Betrag ab – und stieg zurück ins Auto.

Dort saß laut der Seniorin plötzlich ein weiterer Mann, der sich als Zivilbeamter vorstellte. Er sagte ihr, es handele sich um Falschgeld und nahm die Summe sofort an sich. Daraufhin brachten die Männer sie nach Hause und fuhren dann schnell davon.

Einige Angaben der Seniorin könnten helfen, die Täter zu identifizieren: Der Fahrer war etwa 30 Jahre alt mit etwas längeren dunklen Haaren. Er sei zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen. Der Mitfahrer habe etwas jünger, etwa 25 Jahre alt, gewirkt. Er war laut Zeugin ungefähr 1,80 Meter groß. Er habe kurze mittelblonde Haare und ein freundliches Erscheinungsbild gehabt. Das Auto, ein schwarzer Kleinwagen, hatte mutmaßlich ein Duisburger-Kennzeichen (DU).

Seine Tochter wäre in einen Unfall verwickelt

Ein 84-Jähriger Elmschenhagener zeigte noch am selben Tag ebenfalls einen Betrug in Kiel an. Er sei gegen 15 Uhr von einer vorgeblichen Mitarbeiterin des Amtsgerichts Kiel angerufen worden. Die berichtete, seine Tochter hätte einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Frau getötet worden sei. Der Senior müsse zahlen, damit die Tochter aus der Haft kommt.

Diese Tipps gibt die Polizei Kiel, um Betrüger zu entlarven Die Polizei stellt mehrere Punkte klar, die helfen können Betrug zu vermeiden: – Die Polizei nimmt kein Bargeld oder Wertgegenstände an. – Die Täter gehen hochprofessionell vor und versuchen die Opfer in lange Gespräche zu verwickeln. – In einigen Fällen versuchen die Betrüger die Angerufenen zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Sie drohen auch mit Konsequenzen. – Die Polizei rät, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Auflegen und die 11o wählen. – Misstrauen sollte wecken, wenn sich vermeintliche Angehörige telefonisch melden und plötzlich viel Geld benötigen. – Bei einem Gewinnspiel gewinnt nur, wer auch daran teilgenommen hat. – Jeder Eintrag in (Online-)Telefonbüchern sollte hinterfragt werden.

Einen fünfstelligen Betrag will der Senior wenig später durchs Fenster an einen weiteren angeblichen Gerichtsmitarbeiter übergeben haben. Das Opfer beschreibt diesen als 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Er sei zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen und habe einen schwarzen Kinnbart, dunkle Jacke mit Kapuze sowie einen schwarzen Mundschutz und eine schwarze Hose mit Streifen an der Seite getragen. Aus der Teplitzer Allee sei er in Richtung Troppauer Straße gegangen.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel ermittelt nun. Die Polizisten warnen vor Schock- und Betrugsanrufen vor allem in der Nacht oder am frühen Morgen. Zeuginnen oder Beobachter der beiden geschilderten Taten sollten sich melden unter Tel. 0431/160-3333.