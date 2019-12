Kiel

Wie die Polizei Kiel am Montag mitteilte, sei zwei Männern (32 und 38 Jahre) am Donnerstag gegen 17.25 Uhr ein Mann in der Bremerstraße aufgefallen, der ein gekipptes Fenster aufheben wollte. Sie hielten den 48-Jährigen zunächst auf und riefen die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, versuchte der Mann zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn jedoch einholen und festnehmen. Den Angaben zufolge gestand er die Tat und kam über Nacht ins Gewahrsam.

Am Freitag stellte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Untersuchungshaft: Ein Richter am Amtsgericht bestätigte das. Der 48-Jährige sitzt nun im Gefängnis. Die Polizei Kiel ermittelt, ob er noch weitere Einbrüche begangen haben könnte.

Einbruch in Supermarkt in der Wilhelminenstraße

Am Sonnabendmorgen gegen 6 Uhr bemerkten eine 29-Jährige und ein 22-Jähriger einen Einbruch in einen Supermarkt in der Wilhelminenstraße in Kiel. Die Frau informierte die Polizei, der Mann habe währenddessen die beiden Täter im Geschäft in Schach gehalten.

Die eintreffenden Beamten nahmen dort einen 15- und einen 17-Jährigen fest. Der Jüngere war demnach betrunken und kam ins Gewahrsam, der 17-Jährige kam wieder auf freien Fuß.

Gestohlen wurde in dem Geschäft offenbar nichts, die Polizei fand allerdings eine fremde EC-Karte bei den Jugendlichen. Eine schlüssige Angabe, woher die kam, konnten sie nicht liefern. In beiden Fällen ermittelt jetzt das Kommissariat 12.

