Eröffnungsdatum für Decathlon steht fest

Damit würde das Unternehmen die Ankündigung wahr machen, noch vor Jahresende in der Landeshauptstadt zu eröffnen. Der Umbau im Rewe-Center, dem ehemaligen Plaza, am Winterbeker Weg läuft bereits eine Weile – die Gesamteröffnung ist für den 28. November geplant. Die Verhandlungen um den Innenstadt-Ableger Decathlons waren aber noch in der Schwebe. Jetzt haben die Arbeiten ebenfalls begonnen. Vor Jahresende soll die Eröffnung folgen.

Beide Decathlon-Läden in Kiel eröffnen zeitgleich

"Wir versuchen beide Stores noch dieses Jahr zu eröffnen", sagt Decathlon-Expansionsleiter Nord Rafael Burckhardt. Die Aufteilung der Standorte ist klar: Der rund 2800 Quadratmeter große Handel im Einkaufszentrum bietet viel Ausstellungsfläche, die Möglichkeit Produkte auszuprobieren, und soll weniger Innenstadt-Sortiment enthalten als ursprünglich geplant. Dort werden auch größere Sportgeräte, Kanus oder Zelte angeboten.

Ganz anders dagegen der futuristische Innenstadt-Ableger, Teil des Kompromisses mit der Stadtverwaltung: Mit etwa 200 Quadratmetern soll das Lokal in der Holstenstraße zu den größten Satellitenshops Deutschlands zählen. Der Mietvertrag für den ehemaligen Tom-Tailor-Laden ist unterschrieben, Decathlon zeigt den Standort bereits auf seiner Internetseite.

Decathlon kommt mit Macht Deutschlandweit macht Decathlon gerade von sich reden, weil die Franzosen extrem schnell expandieren. Mit ihrem Günstig-bis Billig-Mix kratzen die Discounter gerade an der bundesweiten Vorherrschaft der fast 1500 Intersport-Märkte. Deren Umsatz ging laut "Handelsblatt" 2018 auf 2,85 Milliarden Euro zurück. Die Fachhandelsgruppe Sport 2000 wuchs auch nur leicht um 0,3 Prozent, verlor aber vier Prozent Kundschaft. Decathlon dagegen kommt inzwischen bereits auf 75 Geschäfte in Deutschland, und mehr als 4000 Mitarbeiter, steigerte den Umsatz 2018 weltweit um fünf Prozent. Das Sortiment besteht zu einem großen Teil aus billigen Eigenproduktionen und einigen günstigen Markenprodukten.

Welches Konzept soll für die Kieler Decathlon-Filialen entstehen?

Für die Kieler City-Filiale ist das Konzept der "Connect-Stores" Vorbild. Dabei gehe es um "eine starke Verzahnung von On- und Offline", wie Rafael Burckhardt erklärt und auf die Langfristigkeit der Pläne verweist. "Wir haben einen festen Mietvertrag." In Deutschland gibt es solche Stores bereits in Berlin, München und Stuttgart.

Dort können Kunden bestellen, testen, kaufen, umtauschen. Ein großer Personalbestand, verschiedene Bereiche und digitale Elemente sollen einzelne Sportarten präsentieren – beispielsweise saisonal. Alltags-Sportausrüstung wird es immer geben, ein Produktaustausch mit der großen Filiale soll aufgebaut werden.

Nicht zum Zuge kommt dagegen ein Konzept, das Decathlon zuletzt in Wien präsentiert hat. Dort wurde am 3. September ein Pop-up-Store eröffnet, der "die Chance geben soll, Decathlon besser kennenzulernen", wie es im Unternehmensblog heißt. Es gebe dort "nur unsere Bestseller zu sehen".

Regionale Schwerpunkte sind bei Decathlon möglich

Man wolle auch eine Plattform zum Austausch bieten, wendet sich Burckhardt an die Kieler Sportler, man lässt dem Filialleiter auch bei Veranstaltungen freie Hand: Regionale Schwerpunkte wie Wassersport, Laufen und Radfahrern oder Handball als Teamsport seien dabei denkbar.

" Decathlon bietet aber immer 100 Sportarten unter einem Dach", lautet die generelle Devise, vor allem im ursprünglich geplanten großen Standort. Gegen die reine Ansiedlung im Rewe-Center hatte sich die Stadtverwaltung zunächst gesperrt, weil sie viel Innenstadt-Sortiment anbieten sollte. Jetzt freue man sich aber auch auf die City: "Schön, dass es einen gangbaren Kompromiss gibt", sagt Burckhardt.

So will Decathlon Kiel gleich an zwei Stellen beleben. "Wir versuchen damit auch Touristen anzulocken", sagt Burckhardt. Er blickt positiv auf die Innenstadt-Entwicklung: "Es ist schön, dass die Stadt auch ihre Hausaufgaben macht", lobt er Holsten-Fleet und ZOB. "Ich denke, die Talsohle ist überwunden."

