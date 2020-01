Augenarzt darf Kassenpatienten behandeln

Kiel

Zum Februar 2020 wurde der Zweigpraxis des Medizinischen Versorgungszentrums für Augenheilkunde Wilhelminenhaus (MVZ) die Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) erteilt.

Ein erster Antrag für die Zweigstelle wurde von der KV im Sommer 2019 nicht genehmigt, da sie in Schilksee keinen Bedarf für einen weiteren Augenarzt sah. Die KV verwies auf die benachbarten Fachmediziner in Friedrichsort und Holtenau. Sie hielt die Wege für zumutbar.

Doch in Schilksee regte sich Widerstand gegen die Entscheidung. Eine Unterschriftenaktion unterzeichneten laut Initiatorin Elke Hofmann von der Anlaufstelle Nachbarschaft (Anna) rund 1600 Menschen.

Der zweite Antrag für die Zweigpraxis in Schilksee wurde genehmigt

Die Mediziner aus dem Wilhelminenhaus reichten einen zweiten Antrag auf Genehmigung der Zweigpraxis ein, dem die KV nun stattgab. „Das zeigt, dass sich nachbarschaftliches Engagement lohnt“, freut sich Hofmann. Die Praxis sei für die älteren Menschen vor Ort ebenso wie für Menschen mit Behinderung wichtig. Sie sei barrierefrei und habe die Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe.

Die Bewilligung des zweiten Antrags begründet KV-Sprecher Delf Kröger damit, dass mehr Daten zur Verfügung standen. „Es gab einen differenzierten Blick auf die Sozial- und Altersstruktur im Stadtteil.“ Dafür sei der Sozialbericht der Stadt Kiel herangezogen worden, der bei der Prüfung des ersten Antrags laut Kröger noch nicht vorlag. Ortsbeirats-Mitglied Susann Ketzner ( SPD) begrüßt, dass die KV ihren Beschluss nochmal überdacht hat: „Hier wurden Informationsdefizite ausgeglichen.“

CDU-Ratsfrau Erika Diehr setzte sich in Gesprächen mit der KV für die Praxis ein: „Lange Wege in die umliegenden Stadtteile oder Gemeinden sind insbesondere für die älteren, oft gehbehinderten Kassenpatienten zum großen Teil einfach nicht möglich“, erklärt sie.

Augenarzt in Schilksee hat ab Februar täglich geöffnet

Die Zusage der KV sei Ende 2019 gekommen, erzählt Dr. Felix Kiese, zusammen mit Dr. Yorck Walpuski Inhaber des MVZ Wilhelminenhaus. „Eine Versorgung im Norden von Kiel fand vorher nicht statt“, so Kiese. „Es gibt etwa auch im ganzen Dänischen Wohld keinen Augenarzt.“

Bislang habe es in der Zweigpraxis in Schilksee keine dauerhafte Besetzung gegeben. In den vergangenen Monaten seien an mehreren Tagen pro Woche er selbst, Dr. Walpuski oder eine weitere Ärztin für private Sprechstunden vor Ort gewesen. „Da waren wir größtenteils ausgelastet.“ Ab nächstem Monat soll die Praxis nun montags bis freitags vormittags geöffnet sein, sowie am Montag- und Mittwochnachmittag. Zwei Augenärzte sollen künftig in der Zweigpraxis arbeiten.

