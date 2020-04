Da konnte etwas nicht mit rechten Dingen zugehen: Ein Zeuge hatte der Polizei Kiel am Sonntagabend gemeldet, dass eine verdächtige Person Kupferrohre von einer Baustelle am Hasseldieksdammer Weg in Kiel-Schreventeich in ein Auto bugsierte. Die Polizei fasste etwas später einen 58-Jährigen.