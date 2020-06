Uni Kiel will weiter digital lehren

Kiel

Das verkündeten leitende Professoren der Uni Kiel auf einer Pressekonferenz im Audimax – etwa zur Halbzeit des Sommersemesters. "Wir hatten keine Zeit es vorzubereiten", machte Vizepräsidentin Ilka Parchmann gleich zu Beginn deutlich. "Aber wir werden aus diesem Semester viel lernen." Die Hoffnung für das Wintersemester sei das Digitale "mehr und besser mit Lehre vor Ort verbinden zu können".

Wie berichtet, hatte die Uni Kiel zu Beginn der Pandemie und damit auch des Semesters zwei Millionen Euro in die Hand genommen, um die digitale Lehre weiter auszubauen und den Uni-Betrieb radikal umzukrempeln. Die Professoren waren allesamt der Ansicht, dass das unter den Umständen gut funktioniert habe. Doch sie gaben sich auch stellvertretend für die Uni selbstkritisch.

Dekane sehen Vor- und Nachteile digitaler Lehre

Ingolf Cascorbi, Studiendekan der Medizinischen Fakultät, sah diese für digitales Lernen gut aufgestellt. Doch Filme oder virtuelle Labore reichten nicht. "Patienten: Das ist, was die Studenten sehr vermissen." Erst langsam sei in jüngster Zeit das herantreten an Menschen wieder möglich.

Till Requate sprach für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät mit "weniger Praxisanteil". Seine Erfahrung: Bei Vorlesungen fiel es kritischen Studenten leichter, Fragen im Chat zu formulieren als mit einem Mikro. Aber in Seminaren fehlte deutlich die Rückmeldung, ob Erklärtes ankommt. Und Requate dachte auch an die Dozenten: "Ich habe den Eindruck, dass einige Kollegen etwas vereinsamen."

Für die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät betonte Dekan Frank Kempken, wie wichtig offene und regelmäßige Kommunikation in diesem Semester gewesen sei. "Zwar ergeben sich auch neue Möglichkeiten – aber auch wir haben technische Probleme, wie die Studierenden auch."

Uni Kiel will drei Punkte ausbauen

Was wurde getan und was muss weiter getan werden, um auf dem Pfad der Digitalisierung voranzuschreiten? Die Uni nannte selbst drei Bausteine dafür. Zunächst ginge es um Schulungen, die Dozenten das Virtuelle näherbringen. "Wir hatten auch Kollegen, für die digitale Lehre komplettes Neuland war", räumte Parchmann ein.

Vizepräsidentin Anja Pistor-Hatam betonte den Willen, auch die Bibliotheken digital aufzurüsten. 400.000 Euro seien kurzfristig in E-Literatur geflossen. Diesen Part sollen weiterhin rund 70 Prozent des Bibliotheksetats ausmachen. Außerdem müsse die digitale Infrastruktur auch mit mehr Arbeitsplätzen ausgebaut werden.

So sollen die Prüfungen laufen

In Kürze stehen auf dem Campus jedoch erst einmal Prüfungen an: Erfahrungen gab es bereits in Teilbereichen. So habe das Physikum wie gewohnt ablaufen können, bestätigte Cascorbi, eine Notenveränderung sei nicht bekannt. "Wir haben die Kapazitäten erhöht", betonte Uwe Pfründer, Leiter des Gebäudemanagements, und wies auf die Zelt-, Mensa- und Ausweichmöglichkeiten auf dem Campus hin.

"Ein bisschen Sorgen machen uns die Möglichkeiten zu betrügen", räumte Requate ein. Um sicherzustellen, dass auch die richtige Person bei digitalen Prüfungen vor dem Gerät sitzt, brauche es langfristig bessere Software. Er hoffe aber auch, dass der Markt bald entsprechende Angebote schaffe.

Lesen Sie auch: Zelte oder Online-Überwachung?

Die Zwischenbilanz der Uni fällt ausgewogen aus: Die Motivation, die veränderte Situation digital anzugehen, loben alle Professoren. "Jetzt lernen wir auch, die Furcht zu verlieren, dass aufgrund digitaler Aufzeichnungen niemand mehr in die Hörsäle kommt", sagte Cascorbi. Langfristig komplett zweigleisig zu fahren, sei aber dennoch keine Option, so Parchmann: "Den Aufwand können und möchten wir nicht leisten."

Es gehe um den sinnvollen Einsatz von Digitalem, so Kempken. "Und es wird immer Bereiche geben, in denen uns die Digitalisierung nicht weiterbringt." Simulationen seien gut, waren sich alle einig, aber die Praxis können sie nicht ersetzen – auch nicht im kommenden Wintersemester, für das bald die Bewerbungsfristen starten sollen.

