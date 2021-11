Kiel

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen für einen Unfall am 2. November in Kiel-Holtenau. Eine Zwölfjährige soll in der Richthofenstraße vom Fahrrad gestürzt sein, nachdem sie ein weißer Lieferwagen überholt und mit dem Außenspiegel berührt hatte. Sie war laut Polizei gegen 6.34 Uhr in Richtung Holtenauer Hochbrücke unterwegs gewesen. Die Zwölfjährige hatte sich durch den Sturz leicht verletzt und musste in einer Kieler Klinik behandelt werden.

Der Lieferwagen soll mit schwarzen Streifen an den Fahrzeugseiten sowie einer schwarzen Aufschrift im Bereich des Hecks foliert sein. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst des Polizeibezirksreviers unter Tel. 0431/1601503 in Verbindung zu setzen.