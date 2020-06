Von Menschen und Majestäten

Kiel

Der widmet sich auf mehr als 70 Seiten und mit gewohnt hohem Niveau wieder prägenden Geschehnissen und Personen der jüngeren Vergangenheit.

„Sie ging in ihrem Beruf voll auf.“ Das schreibt Robert Bartels in seinem sympathisch menschelnden Aufsatz über Maria Hindenburg, die 1896 in Hinterpommern zur Welt gekommen war und nach dem Krieg in Russee und Hammer wie zuvor schon in ihrer Heimat als Hebamme Tausenden neuen Erdenbürgern zum ersten Schrei verhalf. Weit übers Rentenalter hinaus waltete die resolute Frau, die 1984 mit nicht ganz 90 Jahren in Russee verstarb, ihres Amtes, zu dem unverbrüchlich die klassische Schwesterntracht und ihr schweres dunkles Dienstrad gehörte.

Vom "Baulöwen" Karl Scharnberg

Peter Wenners hat sich derweil in einem eindrucksvoll bebilderten Text den „Baulöwen“ Karl Scharnberg vorgenommen. Der 1876 in Hamburg geborene Unternehmer war Anfang des 20. Jahrhunderts maßgeblich am Aus- beziehungsweise Aufbau der Kieler Kanalisation beteiligt, aber auch an der Errichtung der Anlegestellen für die Förderdampfer. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm er außerdem in der Rendsburger Landstraße 129-135 die 1905 in Betrieb genommene erste Kalksandsteinfarbik in Kiel. Bis zu zehn Millionen Steine für den Wohnungsbau in der rasch wachsenden Stadt wurden dort jährlich erzeugt, Karl Scharnberg war aber auch an der ersten Erweiterung des damaligen Kaiser-Wilhelm-Kanals und speziell der Vergrößerung der Schleusen in Holtenau beteiligt. Nicht am Tisch der Majestät, aber immerhin im selben Saal durfte der Unternehmer bei deren feierlicher Inbetriebnahme im Juni 2014 Platz nehmen.

Kühne Vision von einem völlig autarken Stadtteil

Wie sich die Siedlung Hammer im vergangenen Jahrhundert entwickelte, ist das Thema der Ur-Hammeranerin Rosemarie Schiefelbein. Sie beschreibt anschaulich, wie sich die Devise „Jedermann Selbstversorger“ auf anfänglich bis zu 10 000 Quadratmeter großen Grundstücken mit Leben füllte. Zugleich lässt sie nicht aus, dass die kühne Vision eines Stadtteils, dessen Bewohner fast völlig autark leben sollten, an der Realität durchaus an ihre Grenzen stieß. Aufschlussreich sind auch die Erläuterungen zu den Straßennamen in Hammer. Wer wissen will, warum beispielsweise der Voßberg so heißt wie er heißt, sollte den Text unbedingt genau durchlesen.

Die Russeer Rampe

Olaf Busack wohnt selber im Berliner Viertel und weiß aus eigener Erinnerung um die erbitterten Diskussionen darüber, wie dieses Wohngebiet verkehrsmäßig am besten erschlossen werden sollte. Die Idee eines Autobahnanschlusses über die sogenannte Russeer Rampe war 1988 offizieller Bestandteil des städtischen Generalverkehrsplans, der einen Baubeginn bereits für 1992 im Visier hatte. Wie die Gegner argumentierten, was die Befürworter ins Feld führten und auf welche Weise das Projekt schließlich zum Erliegen kam, zeichnet Busack ausführlich und belegt mit vielen Dokumenten nach.

Gefährliches Dasein

Ein bisschen über die Stadtteilgrenze hinaus führt schließlich der Beitrag von Stefan Wendt über die vor gut 150 Jahren von der preußischen Heeresverwaltung errichteten Militärschießstände bei Hasseldieksdamm. Unter anderem ist darin zu erfahren, dass die Landwirte, die auf den benachbarten Feldern ackerten, wegen immer wieder aus der Anlage gedonnerter Irrläufer ein äußerst gefährliches Dasein fristeten.

Das Geschichtsjournal ist vom 1. Juni an für fünf Euro bei Presse Zimmermann in der Rendsburger Landstraße 359 zu haben.

