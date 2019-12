Update für die Kieler Familien-App

Kiel

Bislang richtete sich die Familien-App insbesondere an Familien mit Kindern von null bis sechs Jahren. Nun weitete die Stadt ihr Online-Angebot auch für Kinder bis zu zwölf Jahren aus. "Damit erfüllen wir einen Wunsch, den Eltern immer wieder an uns herangetragen haben", erklärte Bildungsdezernentin Renate Treutel bei der Vorstellung der überarbeiteten und nach wie vor kostenfreien Familien-App.

Insgesamt 883 Info-Angebote sind dort bislang registriert - angefangen von Kinderärzten, Kursen, Alltagshilfen bis hin zu Toiletten/Wickeltischen oder Notfall-Anlaufstellen. Neu hinzugekommen sind bei der "Familien-App 2.0", wie die Stadt die überarbeitete Version bezeichnet, vor allem die Angebote für ältere Kinder, wie sie zum Beispiel von Sportvereinen vorgehalten werden.

Alle Infos gibt's jetzt auch auf Türkisch

Mehr als 10000 Besucher nutzten nach Angaben allein 2019 das elektronische Info-Angebot. "Künftig rechnen wir noch mit deutlich mehr", betonte die Dezernentin mit Verweis auf die Altersgruppenerweiterung und eine nun komplett fertiggestellte App-Version in türkischer Sprache.

Technische Unterstützung holte sich die Stadt bei der Kieler Fachhochschule (FH). Bereits an der ersten App-Version hatte Prof. Marco Hardimann vom FH-Institut für Management und Marketing gemeinsam mit Studierenden "gebastelt". "Diese erste Version sah zwar immer noch ganz gut aus, aber drei Jahre sind für eine unveränderte App ein lange Zeit."

Die neue App lädt schneller

Jetzt verpasste ihr das FH-Team nicht nur einen neuen "Anstrich" in Form eines freundlicheren und frischeren Designs. "Auch unter der Motorhaube haben wir unglaublich viel verändert", erklärte Hardimann. Spürbar sei dies vor allem an der deutlich gesteigerten Ladegeschwindigkeit der App-Seiten oder den verbesserten Darstellungen auf den Karten.

Hinzu komme eine Erleichterung in der Handhabung der App für die Institutionen, die ihre Angebote dort eintragen. So entwickelte die FH eine gemeinsame, übersichtliche elektronische Trägerplattform für die Familien-App und den Kiel-Kompass (Infos für Neu-Kieler). Die Institutionen tragen auf der Plattform ihre Angebote ein und spielen diese in der Familien-App und dem Kiel-Kompass aus, sofern diese für beide Zielgruppen – Familien und Neuzugewanderte – interessant sind.

Als nächstes plant die Stadt die Kieler Kultur-App

Die neu entwickelte elektronische Plattform hat Zukunftspotenzial. Denn sie könnte im kommenden Jahr noch technische Grundlage für ein weiteres Online-Angebot der Stadt bilden: eine Kultur-App mit Veranstaltungstipps sowie Adressen und Infos zu den diversen Kulturinstitutionen Kiels. "Denn auch im Kulturbereich gibt es auf Seiten von Anbietern und Bürgern ein großes Interesse nach einem möglichst umfassenden Online-Informationsangebot", begründete Renate Treutel die Entwicklung einer Kultur-App.

Trotz der mittlerweile abgeschlossenen Weiterentwicklung der Familien-App enthält sie keine Infos zum Thema Kita-Plätze, deren Auslastung sowie Anmeldemodalitäten. Die Entscheidung sei ganz bewusst so getroffen worden versicherte die Bildungsdezernentin. "Denn erst einmal wollen wir abwarten, ob die Kita-Datenbank des Landes gut, verbindlich und verlässlich läuft."

Auf Endgeräten mit Android-Betriebssystem kann die Familien-App kostenlos im Playstore heruntergeladen werden. Nutzern von IOS-Systemen steht die Homepage der Stadt unter diesem Link zur Verfügung.

