Nur ungern denkt man beim 1. FC Schinkel an den letzten Auftritt auf dem Kieler Ostufer zurück. Nach der Pleite in Dobersdorf soll es diesmal beim VfR Laboe (Sbd., 15 Uhr) in einem weiteren Kellerduell besser laufen. Der MTV Dänischenhagen tritt beim Tabellenfünften TSV Flintbek (So.,15 Uhr) an.