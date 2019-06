Die Gemeinde Strande treibt das Projekt Seniorenwohnen an der Dänischenhagener Straße neben der Schule voran: In der Gemeindevertretung am Donnerstag, 20. Juni, ab 19 Uhr im Acqua Strande steht unter anderem ein Realisierungswettbewerb zum Thema auf der Tagesordnung. Geplant sind Mietwohnungen.