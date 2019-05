Ein Scheunenbrand in der Gemeinde Osdorf hat in der Nacht zu Mittwoch 130 Feuerwehrleute in Atem gehalten. Das Gebäude, ein Strohlager ganz in der Nähe zu Gut Borghorst, brannte völlig aus. Der Brand wurde Dienstag um 23.15 Uhr entdeckt. Der Einsatz war erst gegen 8 Uhr am Morgen beendet.