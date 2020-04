Wachsender Zulauf für Freiheits-Demo

50 Menschen nahmen Sonnabendnachmittag in Eckernförde an der inzwischen dritten Demonstration unter dem Motto "Aufstehen für Freiheit und Selbstverantwortung" teil. Am Rande der umgrenzten Veranstaltungsfläche auf dem Rathausmarkt verfolgten rund 100 weitere Personen das Geschehen.