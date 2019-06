Eckernförde

Es herrscht Enge im Eckernförder Hafen. Seite an Seite liegen die Schiffe, immer mehrere im Päckchen. Der „Freundeskreis klassischer Yachten“ macht während seiner „Classic Week“ Station im Ostseebad.

Das Segelereignis startete vergangenen Freitag, erster Zielhafen war Sonderburg in Dänemark, weiter ging es über Kappeln nach Eckernförde. „Oldtimer“ vom Folkeboot über Hansa-Jollen bis zum Zwölfer nehmen teil, darunter kaum Nachbauten. Einige der gepflegten und polierten Holzsegelboote sind bereits bis zu 100 Jahre alt.

Von Eckernförde aus geht es nach Laboe

Am Donnerstag um 12 Uhr starten die Segler zu Wettfahrten auf der Eckernförder Bucht, abends steht die Siegerehrung am Hafen auf dem Programm. Am Freitag geht es um 12 Uhr auf die Langstrecke nach Laboe. Dort endet die „Classic Week“, die zuletzt 2014 stattfand, am Sonntag.

