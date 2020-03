Dänischenhagen

Ein 18-Jähriger ist in Dänischenhagen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde) bei einem Unfall verletzt worden. Er prallte mit seinem Fahrrad gegen ein parkendes Auto und flog mit dem Kopf gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 2.55 Uhr zu dem Unfall. Im Sturenhagener Weg wurden Anwohner durch einen lauten Knall geweckt. Sie hörten Schmerzensrufe, konnten aber draußen nichts verdächtiges entdecken.

Mit dem Kopf voran

Erst am Morgen stellte ein Anwohner fest, dass die Heckscheibe seines Audi zerstört und die Heckklappe beschädigt war. Die aufnehmende Polizeibeamtin stellte dann fest, dass sich Blut im Fahrzeug befand. Offenbar war jemand, mit dem Kopf voran, durch die Heckscheibe geflogen und auf der Rücksitzbank gelandet.

Zunächst gab es keine Hinweise auf den Unfallverursacher. Erst als die Gemeinde Dänischenhagen den Vorfall in ihrer Facebook Gruppe gepostet hatte, erschien auf der Wache ein junger Mann (18) mit diversen Schnittverletzungen im Gesicht.

Geständnis unter Tränen

Ein Polizeisprecher beschreibt die Situation: "Er gab unter Tränen, und am ganzen Leib zitternd zu, dass er in der Nacht mit dem Fahrrad in das geparkte Auto gefahren sei. Vor lauter Angst sei er dann weggefahren und habe sich versteckt."

Erst nachdem dem 18-Jährige sich gestellt hatte er zusammen mit seinem Vater ein Krankenhaus auf. Trotz der reumütigen Einsicht wird der junge Mann sich wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten müssen, so die Beamten.

