Waabs

Brände mussten gelöscht, verschüttete Personen gesucht und Unfallopfer gerettet werden. „Jede einzelne Wehr konnte zeigen, was sie gelernt hat“, sagte Nis Juhl senior. Als Waabser Wehrführer war er Gastgeber und als stellvertretender Amtswehrführer auch einer der Organisatoren der XXL-Übung.

Drei Einsatzstellen wurden eingerichtet

Tatsächlich kamen die Nothelfer an den drei Einsatzstellen ordentlich ins Schwitzen: dem Flarak-Gelände in Klein Waabs sowie die Ortsteile Hökholz und Langholz. Besonders spektakulär für Zuschauer war ein simulierter Gefahrgut-Unfall in Langholz. An einem Traktor mit Güllewagen lag ein Bewusstloser.

Die Feuerwehr Damp Dorotheenthal mit Einsatzleiter Michael Leckband tat, was nötig war. Zunächst wurden insgesamt zwei Bewusstlose – auch der Fahrer war ohnmächtig - in Sicherheit gebracht und versorgt. Anschließend untersuchten Gefahrgutspezialisten in grünen Schutzanzügen, was überhaupt im Wagen war und entsorgten ausgetretene Stoffe.

Kollegen wurden vorbei gelassen

Als ob das nicht schon Stress genug war, musste auch noch auf der Straße Platz gemacht werden. Denn da ab 18.22 Uhr eine große Katastrophe simuliert wurde, wollten die Feuerwehrleute aus Rieseby zum nächsten Notlage. Zwei Kanuten waren hilflos auf dem Wasser. In der Sackgassenlage in Langholz mussten sie die Damper auch beim laufenden eigenen Einsatz durchfahren lassen. Sobald er die Boote auf dem Langholzer See entdeckt hatte, wusste Riesebys Einsatzleiter Jens Schiweck, was zu tun war. Mit einem Haken wurden die Kanus an Land gezogen. Beim noch ansprechbaren Kanuten Kim Lausten stieg Schiwecks Sohn Fenn Schiweck mit Wathose ins Wasser und half per Hand beim Ziehen. Im zweiten Boot hatte Nis Juhl junior komplett das Bewusstsein verloren. Ihn hievten schließlich vier Feuerwehrleute aus dem Kanu an Land.

Gute Noten für die Teilnehmer

Doch der Test der Aktiven an den Einsatzorten war nur ein Aspekt der Übung. Den wesentlich zweiten Aspekt stellten Amtswehrführer Jens Reinhold und sein zweite Stellvertreter Thomas Beerbaum heraus. „Es ging darum zu testen, wie unsere Abschnittsführungsstelle eine große Katastrophenlage bewältigt“, erläuterte Reinhold. Von unumgänglichen Stauungen abgesehen, klappte das nach seiner Einschätzung gut. „Die Übung lief über Funk. Allerdings mussten die Wehren ihre Einsatzbereitschaft per Telefon melden. Dabei stellte sich heraus, dass bei mehreren eingehenden Telefonaten gleichzeitig, automatisch der Anrufbeantworter anspringt“, nannte Reinhold einen Lerneffekt.

Sturm-Einsätze fordern Retter in der Realität

Dass solch eine Übung nötig war, hatten die vielen Einsätze durch Sturm Christian am 28. Oktober 2013 deutlich gemacht. Als Reaktion auf damals auftretende Probleme war 2017 die Abschnittsführungsstelle in der Zentrale des Amtes Schlei-Ostsee in Eckernförde eingerichtet worden.