Damp

Teilweise seien auch Gegenstände wie Sonnenbrillen aus den Wagen gestohlen worden. Allerdings geht die Polizei von Vandalismus als Hauptmotiv aus. Wer Hinweise zu den Zerstörungsaktionen auf dem Parkplatz in Damp geben kann, ist aufgefordert sie unter Tel. 04352/3074000 der Polizei zu melden.

Es ist schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass sich Kriminelle auf dem gebührenfreien Großparkplatz zu schaffen machen. In der Nacht zum 5. März hatten Unbekannte bereits über 30 Autos geknackt. Auch in diesem Fällen ermittelt die Polizei noch.