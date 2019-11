Die Sorge um Natur und Lebensqualität am Bültsee ist groß, das hat ein Informationsabend unter dem Titel „Nein zur Deponie am Rand von Eckernförde“ am Donnerstag gezeigt. Mehr als 500 Bürger wollten in Eckernfördes Stadthalle mehr über die geplante Bauschuttdeponie an der Bundesstraße 76 erfahren.