"Nightmare on Elm Street" ist Geschichte - nun heißt es Albtraum in der Ringstraße. Zu Halloween verwandelt Michael Pickert sein Haus in Rieseby in eine Grusel-Villa, und das seit zehn Jahren. Die Vorbereitungen dauern Monate. Auch Freddy Krueger ist zu Gast, Hauptfigur des US-Horror-Filmklassikers.