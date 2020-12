In Schlangenlinien über die B76 von Kiel nach Eckernförde: Eine aufmerksame Autofahrerin fackelte nicht lange, als ein Opel vor ihr am Donnerstag immer wieder in den Gegenverkehr geriet - sie rief die Polizei. Die schnappte sich den betrunkenen Fahrer, der dann selbst von einem Unfall berichtete.