Ein Strohballenbrand hat die Feuerwehr in Rieseby am Mittwoch mehr als 15 Stunden lang in Atem gehalten. Ein Lager mit 550 Ballen stand auf einem Feld im Ortsteil Krieseby in Flammen. Der Alarm ging mitten in der Nacht um 1.28 Uhr ein. Vor Ort erwies sich die Löschwasserversorgung als Problem.