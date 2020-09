Die Bundesregierung hat im November 2019 eine Mobilfunkstrategie beschlossen. Der Internet- und Handyempfang soll verbessert werden. Vor allem auf dem Land gibt es noch Funklöcher. Mit einer Informationskampagne soll um Verständnis für neue Funkmasten geworben werden – vor Anlaufen der Kampagne schrieben Verkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) und Umweltministerin Svenja Schulze ( SPD) einen Brief an die Kommunen. Ziel sei es, „transparent und neutral“ über technische Eigenschaften, Anwendungen und Möglichkeiten der neuen Technik sowie gesellschaftliche Risiken zu informieren. „Die Sorgen von 5G-Skeptikern vor den gesundheitlichen Auswirkungen elektromagnetischer Felder gehen oft einher mit einer generellen Ablehnung des voranschreitenden Digitalisierungsprozesses“, heißt es. Für den neuen Mobilfunkstandard würden die gleichen gesetzlichen Grenzwerte bezüglich elektromagnetischer Felder gelten wie für die bisherigen Standards – die basierten auf zahlreichen wissenschaftlichen Studien. „Bei Einhaltung dieser Grenzwerte gelten Funkanlagen nach den national und international anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen als gesundheitlich unbedenklich“, heißt es in dem Schreiben. In der Praxis würden die Grenzwerte in der Regel weit unterschritten. Wo noch offene Fragen seien, werde die Bundesregierung Forschung unterstützen.