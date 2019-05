Eckernförde

Bei den Wilhelm-Lehmann-Tagen wurden die 20 Dokumente am Sonnabend im Ratssaal des Ostseebades feierlich überreicht. „Wenn man Schränke durchstöbert, findet man Dinge, die man braucht oder auch nicht“, sagte die Flensburger Bibliothekarin Stefanie Oeding bei der Übergabe des Konvolutes. In diesem Fall war es ein Glücksgriff.

Beate Kennedy, Vorsitzende der Lehmann-Gesellschaft, und ihr Stellvertreter Wolfgang Menzel nahmen die Schriftstücke im Ratssaal dankend entgegen. Auch einige der gut 30 Besucher nahmen die Postkarten und Briefe in einer Vortragspause gleich unter die Lupe.

Briefe handeln von „technischen Dingen“

Bei den Dokumenten aus den Jahren 1956 bis 1962 handelt es sich um einen Briefwechsel von Wilhelm Lehmann (1882 bis 1968) mit Emilia Heismann - eine Schwester der Flensburger Lehrerin und Lyrikerin Alma Heismann (1895 bis 1943).

In der Korrespondenz geht es Menzel zufolge überwiegend „um technische Dinge“, was die Veröffentlichung von Gedichten der Autorin anbelangt. Denn zu Lebzeiten hatte Alma Heismann im Stillen gewirkt. Erst Lehmann sorgte in den 1950er Jahren dafür, dass posthum ein Buch mit ihren Sonetten erschien.

Menzel: „Ihn hat das starke Ringen der liebenden Frau beeindruckt.“ So soll Alma Heismann in einen Geistlichen verliebt gewesen sein, die Leidenschaft habe die Lyrikerin dann „spirituell und kosmisch überhöht“ in ihren Gedichten verewigt, so der Literaturwissenschaftler.

In dem handschriftlichen Briefwechsel bedauert Lehmann, die Lyrikerin nicht persönlich kennen gelernt zu haben. Ihre Schwester Emilia bittet er daher um Fotos, die sie ihm dann zum Treffen in Eckernförde mitbrachte. Unter den Dokumenten befinden sich Menzel zufolge sogar Geburtstags- und Weihnachtsgrüße.

Kein Platz in Eckernförde

Nach Aussage des 59-Jährige ist Eckernförde jedoch nur eine „Durchlaufstation“ für die Fundstücke. Der in Flensburg aufgetauchte Briefwechsel kommt ins Deutsche Literaturarchiv Marbach.

Denn die Lehmann-Gesellschaft verfüge in Eckernförde über keinen geeigneten Raum, wo Werke des Dichters verwahrt und präsentiert werden könnten, stellte Menzel mit Bedauern fest.

Ebenso ging es bei den Lehmann-Tagen um die NSDAP-Mitgliedschaft des Lyrikers. Menzel beschäftigte sich in einem Vortrag mit der Rolle des Dichters, der seit 1923 in Eckernförde lebte und dort als Lehrer tätig war, in dieser Zeit.

Denn anlässlich seines 50. Todestages im vergangenen Jahr hatte es im Ostseebad eine Ausstellung gegeben, wo Wilhelm Lehmanns NSDAP-Mitgliedsausweis in einer Vitrine präsentiert wurde, was für Diskussionsstoff in der Öffentlichkeit sorgte.

Notizen deuten auf innere Zerrissenheit hin

Der Lyriker war am 1. Mai 1933 in die Partei eingetreten. „Sicher kein heroischer Akt“, sagte Menzel. Doch nach Erkenntnissen von David Scrase, der eine Lehmann-Biografie geschrieben hat, und eigenen Recherchen beugte sich der Dichter dem damaligen Gemeinschaftsdruck – auch aus Angst um die Familie, seinen Beamtenstatus als Lehrer und vor dem sozialen Abstieg.

Notizen des Schriftstellers deuteten auf seine innere Zerrissenheit hin, wonach ihn NS-Aufmärsche anwiderten. Er soll zudem den Antisemitismus verabscheut und mit jüdischen Intellektuellen korrespondiert haben. Er sei nach dem Krieg entlastet worden, so Menzel.