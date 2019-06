Altenholz wächst gewaltig. Das Baugebiet Kapenhof, für das es noch keinen bindenden Beschluss gibt, nimmt in der vorläufigen Planung Gestalt an. Befürchtung von Anliegern am Freesenberg: vollgelaufene Keller und stehendes Wasser bei Starkregen, weil für über 600 Menschen Fläche versiegelt wird.