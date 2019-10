Im Strander Hafen stehen umfangreiche Erneuerungsarbeiten am Steg 6 an. Die Gemeindevertretung gab jetzt grünes Licht für Investitionen in Höhe von rund 720000 Euro. Der Holzsteg ist marode und es ist nicht sicher, dass die Poller beim Festmachen halten. Und auch die Spundwände sind eine Gefahr.