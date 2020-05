Ostern 1945: Abiturienten der Eckernförder Jungmannschule finden sich zu einem Abschlussfoto zusammen – in Uniform, mit ernsten Blicken. In welcher Realität sie am Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren lebten, schildern zwei heutige Abiturienten in einem bewegenden Zeitzeugenbericht.