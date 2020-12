Für die Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Osdorf zahlen Bürger 2021 statt bisher 3,69 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser nur 3,34 Euro. Fürs Abführen des Regenwassers vom Grundstück sinkt die Gebühr auf 30 statt bisher 43 Cent pro Quadratmeter Fläche. Doch es gab Bedenken an der Gebührensenkung.

Abwasser in Osdorf wird billiger, doch Politiker zweifeln daran

Von Cornelia Müller